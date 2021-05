Decreto sostegni, tornano i buoni spesa e affitto: come funzionano, chi può chiederli (Di lunedì 24 maggio 2021) tornano i buoni spesa per aiutare le famiglie in difficoltà in questo periodo di pandemia. Nel Decreto sostegni bis sono stati stanziati altri 500 milioni da distribuire ai comuni per i due sussidi. Questi verranno utilizzati per attivare nuovi bonus per le famiglie, soprattutto per l’aiuto alle spese da sostenere come: l’affitto, la spesa alimentare. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 24 maggio 2021)per aiutare le famiglie in difficoltà in questo periodo di pandemia. Nelbis sono stati stanziati altri 500 milioni da distribuire ai comuni per i due sussidi. Questi verranno utilizzati per attivare nuovi bonus per le famiglie, soprattutto per l’aiuto alle spese da sostenere: l’, laalimentare. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

