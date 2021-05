Decreto sostegni bis: 40 miliardi di euro e contributi a fondo perduto (Di lunedì 24 maggio 2021) Giovedì 20 maggio, è stato approvato in via definitiva, il Decreto sostegni bis da 40 miliardi di euro, che prevede nuovi contributi a fondo perduto. I 40 miliardi di euro previsti come fondo di sostegno saranno da ripartire tra vari ambiti: sostegno alle imprese e operatori del terzo settore, lavoro e contrasto alla povertà, salute e sicurezza, sostegno agli enti territoriali, rinnovando il contributo a fondo perduto ai soggetti possessori di partita IVA. Decreto sostegni bis: le novità Tra le novità introdotte nel sostegni bis, è prevista l’attivazione automatica di un nuovo contributo per coloro che lo hanno richiesto o lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 maggio 2021) Giovedì 20 maggio, è stato approvato in via definitiva, ilbis da 40di, che prevede nuovi. I 40diprevisti comedi sostegno saranno da ripartire tra vari ambiti: sostegno alle imprese e operatori del terzo settore, lavoro e contrasto alla povertà, salute e sicurezza, sostegno agli enti territoriali, rinnovando il contributo aai soggetti possessori di partita IVA.bis: le novità Tra le novità introdotte nelbis, è prevista l’attivazione automatica di un nuovo contributo per coloro che lo hanno richiesto o lo ...

