DayDreamer – Le Ali del Sogno | anticipazioni del 25 maggio | la proposta di Ayca a Sanem

(Di lunedì 24 maggio 2021) Secondo appuntamento settimanale di– Le Ali delContinua la programmazione settimanale di– Le Ali del, la popolare soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Ricordiamo che la serie tv sta per giungere a termine, infatti il 28sulla rete ammiraglia Mediaset andrà in L'articolo proviene da KontroKultura.

Il 28 maggio sarà una data storica per due delle soap opera più amate degli ultimi tempi. Termineranno, infatti, sia ' Il Segreto ' che '- Ledel sogno '. In prima serata sarà possibile vedere il finale de ' Il Segreto ': Donna Francisca deciderà di rivelare quale mistero si nascondo in Puente Viejo . La puntata ...Per la Aydin quindi c'è solo una soluzione: rompere con Divit Pubblicato su 23 Maggio 2021 La popolare soap opera" ledel sogno ( con protagonisti principali gli attori Can Yaman e ...Alcuni fan di Can Yaman entrano nell'androne della residenza romana dell'attore e filmano il loro beniamino: Diego Spiego condanna il gesto ...Nella puntata di DayDreamer di giovedì 27 maggio, Sanem si recherà alla stazione per partire ma Can riuscirà a fermarla ...