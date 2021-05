Daydreamer anticipazioni 25 maggio 2021, la festa di Ayca (Di lunedì 24 maggio 2021) Finalmente le cose per la Fikri Harika sembrano andare per il verso giusto in quanto scoprirete, nella puntata di Daydreamer del 25 maggio 2021, che l’agenzia si è aggiudicata la campagna per Woman Art e Ayca, felice di come sono andate le cose, organizza un party serale per sugellare il grande momento. Alla festa viene invitata anche Sanem, che però sembra ancora essere in preda alla gelosia e rifiuta di presentarsi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Daydreamer ultima puntata, Yigit abbandona Sanem Ecco quello che accadrà nel gran finale della soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir Yigit è entrato per caso nella vita di Sanem e l’ha manipolata a sua insaputa, ma le anticipazioni dell’ultima puntata di Daydreamer ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 24 maggio 2021) Finalmente le cose per la Fikri Harika sembrano andare per il verso giusto in quanto scoprirete, nella puntata didel 25, che l’agenzia si è aggiudicata la campagna per Woman Art e, felice di come sono andate le cose, organizza un party serale per sugellare il grande momento. Allaviene invitata anche Sanem, che però sembra ancora essere in preda alla gelosia e rifiuta di presentarsi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…ultima puntata, Yigit abbandona Sanem Ecco quello che accadrà nel gran finale della soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir Yigit è entrato per caso nella vita di Sanem e l’ha manipolata a sua insaputa, ma ledell’ultima puntata di...

