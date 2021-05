Dal Pino: «Spero che UEFA e FIFA diano risposte a malesseri che progetti come la Superlega hanno evidenziato» (Di lunedì 24 maggio 2021) Il presidente di Lega Serie A, Paolo Dal Pino ha commentato il campionato che concluso ieri sera ai microfoni di Radio Rai «È stata un’annata molto intensa, la seconda stagione di pandemia, che ha messo a dura prova tutte le società e le strutture. Ne siamo usciti bene, alla fine abbiamo chiuso un campionato difficilissimo perché in questa annata, considerate le infinite date di gioco, con gli Europei alle porte, abbiamo iniziato a settembre avendo zero slot disponibili per recuperare. Abbiamo chiuso la stagione con oltre 200 positivi tra giocatori e staff. È un miracolo aver portato a termine questo campionato. Complimenti a Inter e Juventus, è stata una gioia arrivare in fondo con successo» Ci sarà un contraccolpo economico per la A dopo la pandemia? «Certamente. La Serie A ha bisogno di riforme, ne parliamo da tanto e credo ci sia consapevolezza tra i club che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 maggio 2021) Il presidente di Lega Serie A, Paolo Dalha commentato il campionato che concluso ieri sera ai microfoni di Radio Rai «È stata un’annata molto intensa, la seconda stagione di pandemia, che ha messo a dura prova tutte le società e le strutture. Ne siamo usciti bene, alla fine abbiamo chiuso un campionato difficilissimo perché in questa annata, considerate le infinite date di gioco, con gli Europei alle porte, abbiamo iniziato a settembre avendo zero slot disponibili per recuperare. Abbiamo chiuso la stagione con oltre 200 positivi tra giocatori e staff. È un miracolo aver portato a termine questo campionato. Complimenti a Inter e Juventus, è stata una gioia arrivare in fondo con successo» Ci sarà un contraccolpo economico per la A dopo la pandemia? «Certamente. La Serie A ha bisogno di riforme, ne parliamo da tanto e credo ci sia consapevolezza tra i club che ...

