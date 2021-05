Dal Pino: “La Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita” (Di lunedì 24 maggio 2021) Paolo Dal Pino annuncia la sede della Supercoppa Italiana Archiviato il campionato con l’ultima giornata è già tempo di pensare alla prossima stagione. In tal senso, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, ha annunciato che la finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus si giocherà in Arabia Saudita. L’annuncio è avvenuto nel corso del suo intervento a Radio Anch’io sport. Queste le sue parole: “la prossima partita della finale di Supercoppa Italiana sarà in Arabia Saudita con il pubblico come previsto dal nostro contratto. Con Inter-Juventus sarà uno spot per il nostro calcio”. “La questione dei diritti umani? Abbiamo un contratto firmato ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 24 maggio 2021) Paolo Dalannuncia la sede dellaArchiviato il campionato con l’ultima giornata è già tempo di pensare alla prossima stagione. In tal senso, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal, ha annunciato che la finale ditra Inter e Juventus siin. L’annuncio è avvenuto nel corso del suo intervento a Radio Anch’io sport. Queste le sue parole: “la prossima partita della finale disarà incon il pubblico come previsto dal nostro contratto. Con Inter-Juventus sarà uno spot per il nostro calcio”. “La questione dei diritti umani? Abbiamo un contratto firmato ...

