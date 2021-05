Covid, oggi riaprono le palestre: le regole da seguire (Di lunedì 24 maggio 2021) Se per le piscine bisognerà attendere un’altra settimana, oggi, lunedì 24 maggio riaprono le palestre secondo il timing stabilito dal governo nel nuovo decreto Covid. oggi, lunedì 24 maggio riaprono le palestre secondo il timing stabilito dal governo nel nuovo decreto Covid con il quale sono state introdotte misure che puntano a un ritorno graduale Leggi su 2anews (Di lunedì 24 maggio 2021) Se per le piscine bisognerà attendere un’altra settimana,, lunedì 24 maggiolesecondo il timing stabilito dal governo nel nuovo decreto, lunedì 24 maggiolesecondo il timing stabilito dal governo nel nuovo decretocon il quale sono state introdotte misure che puntano a un ritorno graduale

Advertising

ItaliaViva : No a nuove tasse, si alla commissione di inchiesta sul Covid. L'intervista di @matteorenzi oggi su @LaStampa.… - Adnkronos : #Covid in India, non si ferma la corsa del virus: più di 300mila le vittime da inizio pandemia. - LegaSalvini : ++ L'OSPEDALE FIERA MILANO - TANTO CRITICATO COME INUTILE SPRECO DALLA SINISTRA - HA SALVATO TANTISSIME VITE E OGGI… - Giusepp86310568 : RT @romatoday: Vaccini nel Lazio, oggi al via le prenotazioni per le somministrazioni nelle farmacie: ecco come fare - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid in India, non si ferma la corsa del virus: più di 300mila le vittime da inizio pandemia. -