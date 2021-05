Covid | nuovo dossier USA | «Tre ricercatori a Wuhan gravemente ammalati nel novembre 2019»

(Di lunedì 24 maggio 2021) Nuove ombre emergono sulle reali origini del-19. A rivelarle, in attesa di ulteriori approfondimenti chiaramente, è un rapporto dell’intelligence statunitense tenuto finora top secret e pubblicato dal Wall Street Journal. Ebbene, stando altredell’Istituto cinese di virologia disi sarebberocon sintomi compatibili con il-19 già neltanto che per loro fu necessario il ricovero in ospedale. Il dibattito su come e in che modo la pandemia sia partita fino a stringere in una letale morsa il mondo torna dunque a riaccendersi. La teoria più accreditata, ad oggi, resta quella del cosiddetto “salto di specie” col virus che sarebbe passato dagli animali all’uomo. Tuttavia ...

Atene, 24 mag 10:28 - A Rodi apre oggi ungrande centro per la vaccinazione contro ildella Protezione civile. Lo ha annunciato il viceministro della Protezione civile e della Gestione delle crisi, Nikos Hardalias, come riportato ...... trae infortuni. A tratti abbiamo giocato con 14 - 15 giocatori a disposizione. È stata ... al netto di qualche passo falso che può far parte del percorso di un allenatore. Penso di essere ...Da oggi, lunedì 24 maggio, tutte le regioni italiane sono in zona gialla, compresa la Valle d’Aosta, che era l’unica regione ancora in zona arancione. Non ci sono regioni o province autonome in zona r ...La “certificazione verde” è necessaria per spostarsi tra le regioni in fascia arancione e rossa, ma anche per visitare gli anziani nelle case di riposo. E servirà dal 15 giugno per partecipare a feste ...