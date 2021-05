Advertising

Agenzia_Italia : Tre virologi di Wuhan malati gravemente di Covid già a novembre 2019 - borghi_claudio : Mannaggia, e adesso avremo Cartabellotta Galli e Crisanti che diranno di non aver capito nulla e chiederanno scusa… - Europarl_IT : Questa settimana Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sul Certificato Covid digitale UE.… - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Covid, news. Da oggi Italia tutta gialla. 72 vittime in 24 ore, 10 mln i vaccinati. LIVE - irenestorti1 : RT @tempoweb: L'Italia torna tutta in giallo col record negativo di decessi del 2021 #covid #bollettino #23maggio #zonagialla #iltempoquoti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

ROMA - È praticamente pronta la campagna per immunizzare i ragazzi dai 12 ai 15 anni. L'idea è di vaccinare tutti i giovani, e quindi concluderla, per settembre così da far ripartire in sicurezza l'...Anche l'anno scorso, quando eravamo in testa al campionato prima del, si discuteva del mio rinnovo. Sono passati 16 mesi, quindi posso aspettare per altri tre giorni, ma solo perché è la Lazio. ...«Servirà una campagna di sensibilizzazione, bisognerà convincere gli italiani a vaccinarsi. Ma dovremo rivolgerci ai giovani, servirebbero testimonial vicini a loro, come ...“La stagione culturale del Mancinelli riaprirà in estate”. Lo assicura il sindaco e assessore alla Cultura, Roberta Tardani , ...