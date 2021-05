Covid, media: tre ricercatori di Wuhan malati gravi a novembre 2019 (Di lunedì 24 maggio 2021) Tre ricercatori dell'Istituto cinese di virologia di Wuhan si sono ammalati gravemente di Covid - 19 nel novembre 2019, tanto da aver bisogno di cure ospedaliere. Lo riporta il Wall Street Journal , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 24 maggio 2021) Tredell'Istituto cinese di virologia disi sono amgravemente di- 19 nel, tanto da aver bisogno di cure ospedaliere. Lo riporta il Wall Street Journal , ...

Advertising

EmergenzaH24 : RT @vaccinaItalia: #Vaccini anti #COVID19 in Italia, dosi somministrate su base quotidiana. Dosi somministrate il 23/05/2021 : 391.703 Medi… - olgauq : RT @vaccinaItalia: #Vaccini anti #COVID19 in Italia, dosi somministrate su base quotidiana. Dosi somministrate il 23/05/2021 : 391.703 Medi… - SiciliaTV : 'La Sicilia ha superato la media nazionale in termini di somministrazioni del vaccino anti-Covid,... #covid… - 539th : E come ovvia conseguenza del maggior numero di persone malate ora rispetto ad un anno fa attualmente la media delle… - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Covid, media: tre ricercatori di Wuhan malati gravi a novembre 2019 #Covid -