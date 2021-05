Covid, Locatelli: “Da metà luglio via mascherine” (Di lunedì 24 maggio 2021) Il rischio di riaprire era davvero un rischio ragionato e “i numeri parlano da soli: evidenziano che non è ripartito nulla nella maniera drammatica che qualcuno aveva profetizzato”. Mostra soddisfazione per l’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, intervistato da ‘La Stampa’. “Lo sa che sono sempre moderato – premette – ma stavolta rivendico la nostra impostazione, con riaperture graduali e valutate attentamente. Ognuno può tirare le sue conclusioni”, specie vedendo che “il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva è sceso a 48, mentre il 15 maggio erano stati più 142. L’occupazione dei posti letto è poco sopra quota 1.400, sotto controllo”. La strategia dell’Italia, dunque, si sta rivelando vincente. Ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 24 maggio 2021) Il rischio di riaprire era davvero un rischio ragionato e “i numeri parlano da soli: evidenziano che non è ripartito nulla nella maniera drammatica che qualcuno aveva profetizzato”. Mostra soddisfazione per l’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza, intervistato da ‘La Stampa’. “Lo sa che sono sempre moderato – premette – ma stavolta rivendico la nostra impostazione, con riaperture graduali e valutate attentamente. Ognuno può tirare le sue conclusioni”, specie vedendo che “il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva è sceso a 48, mentre il 15 maggio erano stati più 142. L’occupazione dei posti letto è poco sopra quota 1.400, sotto controllo”. La strategia dell’Italia, dunque, si sta rivelando vincente. Ma ...

