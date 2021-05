Covid India oggi, superate le 300mila vittime (Di lunedì 24 maggio 2021) In India sono state registrate oltre 300mila vittime a causa del Covid-19 dall’inizio dell’emergenza. Lo ha reso noto il ministero della Sanità Indiano annunciando ulteriori 4.454 decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 303.720. Rispetto a ieri, riferiscono sempre le autorità sanitarie Indiane, si contano anche 222mila nuovi contagi, che portano il numero complessivo a oltre 26,7 milioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 24 maggio 2021) Insono state registrate oltrea causa del-19 dall’inizio dell’emergenza. Lo ha reso noto il ministero della Sanitàno annunciando ulteriori 4.454 decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 303.720. Rispetto a ieri, riferiscono sempre le autorità sanitariene, si contano anche 222mila nuovi contagi, che portano il numero complessivo a oltre 26,7 milioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

