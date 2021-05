Covid fuggito dal laboratorio di Wuhan? Il Report Usa esce nel giorno dell’Oms

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 maggio 2021) “Tre ricercatori dell’Istituto di virologia disi sono ammalati a novembre 2019 al punto da richiedere assistenza ospedaliera”. È quanto si legge in unche sarebbe stato redatto “negli ultimi giorni dell’amministrazione Trump” dall’intelligence statunitense, in precedenza secretato, che è stato rivelato dal Wall Street Journal. E subito si riaccendono i riflettori sul dibattito relativo all’origine del coronavirus a poche ore dall’apertura dei lavori dell’assemblea dell’Organizzazione mondiale della sanità (da cui è rimasto fuori Taiwan, come auspicato dal governo cinese), riportando in primo piano la città cinese considerata l’epicentro della pandemia. Secondo il“diversi ricercatori del, un centro per lo studio dei coronavirus e altri patogeni, si sono ammalati nell’autunno 2019 ‘con ...