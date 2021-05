Covid, c’è ottimismo. Sileri “Il peggio è passato”. Ancora mascherine all’aperto? Rasi: “A fine luglio forse potremmo toglierle” (Di lunedì 24 maggio 2021) "Il peggio è alle nostre spalle. Ma fuori completamente non siamo. Andremo avanti così, con le vaccinazioni, per tutto il 2021. forse un richiamo? E' verosimile che dovrà essere fatto, poi vedremo di quale vaccino, ma non possiamo esserne fuori fino a quando esiste qualche Paese nel mondo dove ci sono Ancora centinaia e centinaia di morti" per Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 24 maggio 2021) "Ilè alle nostre spalle. Ma fuori completamente non siamo. Andremo avanti così, con le vaccinazioni, per tutto il 2021.un richiamo? E' verosimile che dovrà essere fatto, poi vedremo di quale vaccino, ma non possiamo esserne fuori fino a quando esiste qualche Paese nel mondo dove ci sonocentinaia e centinaia di morti" per-19. L'articolo .

