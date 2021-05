COVID | boom di dimissioni al Moscati di Solofra nel weekend

(Di lunedì 24 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTra sabato e domenica scorsi sono stati dimessi dal plesso ospedaliero didell’Azienda7 pazienti: una 63enne di Avellino, una 85enne di Cesinali, una 67enne di Rotondi , una 73enne di Torre le Nocelle, un 63enne di San Nicola Manfredi (Bn), un 51enne di Mercogliano e un 54enne di Milano. Nelle areedell’Aziendarisultano al momento ricoverati 29 pazienti: 7 in terapia intensiva, 10 nelle aree verde e gialla delHospital, 3 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza e 9 nel plesso ospedaliero di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

