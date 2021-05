Controlli alla movida, tensioni a Marcianise. Sindaco: “Non siamo città dei teppisti, solidarietà a forze dell’ordine” (Di lunedì 24 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – “Marcianise non è quella dei teppisti in rivolta né dei figli dei camorristi che sabato sera hanno assalito alcuni negozi con la protervia di chi pensa che l’unica strada possibile sia la violenza. Massima solidarietà alle forze dell’ordine: auspico che i provvedimenti da adottarsi siano di assoluto rigore, di massima severità. Non si devono fare sconti a nessuno e non si faranno“. Lo scrive su facebook il Sindaco di Marcianise (Caserta) Antonello Velardi, che parla, in relazione ai consueti Controlli effettuati dalle forze dell’ordine nel weekend, di “rivolta contro le forze dell’ordine che effettuavano nei luoghi della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – “non è quella deiin rivolta né dei figli dei camorristi che sabato sera hanno assalito alcuni negozi con la protervia di chi pensa che l’unica strada possibile sia la violenza. Massimaalle: auspico che i provvedimenti da adottarsi siano di assoluto rigore, di massima severità. Non si devono fare sconti a nessuno e non si faranno“. Lo scrive su facebook ildi(Caserta) Antonello Velardi, che parla, in relazione ai consuetieffettuati dallenel weekend, di “rivolta contro leche effettuavano nei luoghi della ...

