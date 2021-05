Conte al Real Madrid, spunta l’indiscrezione dalla Spagna: tutti i dettagli (Di lunedì 24 maggio 2021) Conte Real Madrid, dalla Spagna si rincorrono le voci di un possibile corteggiamento dei blancos verso l’allenatore dell’Inter Antonio Conte (Getty Images)Dopo la vittoria dello Scudetto, nelle prossime ore, in casa Inter si progetterà il futuro. In primis occorrerà chiarire il futuro di Antonio Conte, il tecnico salentino vuole garanzie tecniche ed economiche per continuare il suo lavoro alla Pinetina. L’ex allenatore di Juventus e Chelsea, tra le altre, ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri ma non è impossibile pensare ad un divorzio tra le parti. Lo stesso Conte ha parlato in questo modo ieri, ai microfoni di Inter TV, dopo la Festa Scudetto: “Colloco questo successo tra le imprese fatte. Non era semplice, venendo ... Leggi su ck12 (Di lunedì 24 maggio 2021)si rincorrono le voci di un possibile corteggiamento dei blancos verso l’allenatore dell’Inter Antonio(Getty Images)Dopo la vittoria dello Scudetto, nelle prossime ore, in casa Inter si progetterà il futuro. In primis occorrerà chiarire il futuro di Antonio, il tecnico salentino vuole garanzie tecniche ed economiche per continuare il suo lavoro alla Pinetina. L’ex allenatore di Juventus e Chelsea, tra le altre, ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri ma non è impossibile pensare ad un divorzio tra le parti. Lo stessoha parlato in questo modo ieri, ai microfoni di Inter TV, dopo la Festa Scudetto: “Colloco questo successo tra le imprese fatte. Non era semplice, venendo ...

