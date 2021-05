Concorso OSS Puglia: centinaia di Operatori eliminati dalla graduatoria finale per attestati fasulli Pegaso. (Di lunedì 24 maggio 2021) Gli Ospedali Riuniti di Foggia, Ente capofila per il mega-Concorso OSS Puglia, ha emanato due determine con cui si escludono dalla graduatoria finale un centinaio di Operatori Socio Sanitari, titolari di attestati di qualifica non riconosciuti dalla Regione. E’ polemica a Foggia e in Puglia per lo scomputo dalla graduatoria finale un centinaio Operatori Socio Sanitari risultati idonei al mega-Concorso per OSS che vedeva come capofila regionale il Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia. Di qualche giorno fa due distinte determine, una relativa a 20 OSS, l’altra a ben 96 Operatori Socio Sanitari a loro volta vittime di un ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 maggio 2021) Gli Ospedali Riuniti di Foggia, Ente capofila per il mega-OSS, ha emanato due determine con cui si escludonoun centinaio diSocio Sanitari, titolari didi qualifica non riconosciutiRegione. E’ polemica a Foggia e inper lo scomputoun centinaioSocio Sanitari risultati idonei al mega-per OSS che vedeva come capofila regionale il Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia. Di qualche giorno fa due distinte determine, una relativa a 20 OSS, l’altra a ben 96Socio Sanitari a loro volta vittime di un ...

