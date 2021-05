Comunali, oggi il vertice del centrodestra. Salvini, Meloni e Tajani affrontano il nodo candidature (Di lunedì 24 maggio 2021) Nel pomeriggio, alle 17,30, il vertice dei leader del centrodestra sulle amministrative. I rappresentanti degli enti locali del centrodestra si vedranno a Montecitorio negli uffici dei gruppi della ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 24 maggio 2021) Nel pomeriggio, alle 17,30, ildei leader delsulle amministrative. I rappresentanti degli enti locali delsi vedranno a Montecitorio negli uffici dei gruppi della ...

Ultime Notizie dalla rete : Comunali oggi Comunali, oggi il vertice del centrodestra. Salvini, Meloni e Tajani affrontano il nodo candidature Ipotesi però invisa dall'azzurro Gasparri ("Non appoggeremo - ha ribadito oggi il senatore di FI - candidati sconosciuti") e che non sarebbe gradita neanche dal partito di via Bellerio. La Lega ...

Idra chiama Palazzo Vecchio all'appuntamento live sull'urbanistica ...in occasione della prima seduta 'in presenza' dell'assemblea rappresentativa cittadina oggi ... Gli stessi uffici tecnici comunali che si occupano di mobilità del resto, "hanno escluso categoricamente ...

