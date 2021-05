Cina, il rover Zhurong rilasciato con successo sulla superficie di Marte (Di lunedì 24 maggio 2021) Zhuron è sceso dal Lander che lo ha scortato su Marte circa dieci giorni fa. Ora il via alla missione nella Utopia Planitia. Marte fotografato dall’orbiter (cnsa.gov.cn)Aumenta il traffico su Marte. Dopo il Perseverance della Nasa, c’è un secondo rover spaziale libero di scandagliare la superficie del Pianeta Rosso: parliamo di Zhurong, l’esploratore della missione cinese Tianwen-1, atterrato circa dieci giorni fa e rilasciato con successo sabato 22 maggio dal “dorso” del lander, su cui era ancorato durante le operazioni di touchdown. La CNSA, l’agenzia spaziale di Pechino, festeggia così la riuscita dell’ennesima tappa della missione. L’emittente TV di stato, Xinhua, ha commentato con ovvia soddisfazione la notizia, annunciando che ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 24 maggio 2021) Zhuron è sceso dal Lander che lo ha scortato sucirca dieci giorni fa. Ora il via alla missione nella Utopia Planitia.fotografato dall’orbiter (cnsa.gov.cn)Aumenta il traffico su. Dopo il Perseverance della Nasa, c’è un secondospaziale libero di scandagliare ladel Pianeta Rosso: parliamo di, l’esploratore della missione cinese Tianwen-1, atterrato circa dieci giorni fa econsabato 22 maggio dal “dorso” del lander, su cui era ancorato durante le operazioni di touchdown. La CNSA, l’agenzia spaziale di Pechino, festeggia così la riuscita dell’ennesima tappa della missione. L’emittente TV di stato, Xinhua, ha commentato con ovvia soddisfazione la notizia, annunciando che ...

