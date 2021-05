Ciambellone stracciatella allo yogurt | ma senza burro! Delizioso

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 24 maggio 2021) Ilè davvero: soffice e alto, ma facilissimo da realizzare. Bellissimo da vedere, variegato come l’omonimo gelato, buonissimo da assaporare, farà la gioia di tutti in famiglia! I piccoli di casa saranno entusiasti e offrirete loro una merenda o una colazione sana e genuina. Gli adulti apprezzeranno la sua consistenza morbida, ma leggera grazie alla predelloe all’asdi burro. Potete prepararlo con il cioccolato al latte o amaro, a seconda delle vostre preferenze personali, sarà comunque un successo. Per una resa dietetica, sostituite lo zucchero con un dolcificante a piacere. Prendetevi 10 minuti e infornerete una torta meravigliosa. Lasciatela raffreddare completamente prima di assaporarla e conservatela fino a quattro giorni ...