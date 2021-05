Chi è Roman Protasevich | il giornalista dissidente di 26 anni arrestato dopo il volo Ryanair dirottato in Bielorussia da Lukashenko

(Di lunedì 24 maggio 2021), oppositore dell’ultimo dittatore europeo Aleksandr, è statoieri, 23 maggio,che ilsu cui viaggiava – un Boeing 737 della low cost– partito in mattinata da Atene con 171 passeggeri e diretto a Vilnius, in Lituania, è stato fatto atterrare a Minsk, in. L’atterraggio – che i leader occidentali hanno già bollato come dirottamento – è avvenutoche un caccia lo aveva affiancato. Oltre a, è stata fermata anche la sua fidanzata. «L’equipaggio è stato informato di una potenziale minaccia alla sicurezza a bordo dai controllori del traffico aereo bielorussi», spiegain una nota riportata dal Corriere della Sera. Il ...

L'attivista, giornalista, blogger bielorussoProtasevich, arrestato ieri dopo che l'aereo Ryanair su cui viaggiava è stato fatto atterrare da caccia bielorussi, è co - fondatore ed ex editore del canale Telegram NEXTA, basato in Polonia, ...Attivista giornalista e blogger per arrestarlo dirottato volo .... Protasevic, 26 anni, ha già una lunga storia di dissidenza e militanza sulla social. Durante le proteste del 2011 era amministratore ...