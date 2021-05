Che tempo che fa, Victoria dei Maneskin rivela: “Mio padre ha vinto un sacco di soldi”. Ecco perché (Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 i Maneskin non hanno avuto un attimo di tregua (e c’era da aspettarselo, è davvero il loro momento). “Siamo un po’ stanchi però siamo contenti, tanto”, ha esordito Damiano David a Che tempo che fa nella puntata di ieri 23 maggio. “Scusatemi, devo farvi una domanda da padre anziano: cosa vi hanno detto i vostri genitori?”, ha chiesto Fabio Fazio. “Mio padre era molto contento perché ha scommesso che vincevamo quindi ha vinto un sacco di soldi molto volentieri”, ha risposto Victoria, la bassista. “Chiamalo stupido”, ha commentato ironico Ethan, il batterista. L’intervista è poi proseguita accennando alla nota polemica sulla droga: “Mi fa orrore, però voglio esprimervi tutto il mio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 inon hanno avuto un attimo di tregua (e c’era da aspettarselo, è davvero il loro momento). “Siamo un po’ stanchi però siamo contenti, tanto”, ha esordito Damiano David a Cheche fa nella puntata di ieri 23 maggio. “Scusatemi, devo farvi una domanda daanziano: cosa vi hanno detto i vostri genitori?”, ha chiesto Fabio Fazio. “Mioera molto contentoha scommesso che vincevamo quindi haundimolto volentieri”, ha risposto, la bassista. “Chiamalo stupido”, ha commentato ironico Ethan, il batterista. L’intervista è poi proseguita accennando alla nota polemica sulla droga: “Mi fa orrore, però voglio esprimervi tutto il mio ...

