Che milioni di persone inconsapevoli abbiano cantato Battiato rimane un miracolo (Di lunedì 24 maggio 2021) Eccolo qui, il disco che tutta l’Italia ha ascoltato e ballato nell’estate dell’82, il primo disco da un milione di copie della nostra discografia, l’inaspettato dominatore dell’etere, il centro di gravità permanente di Franco Battiato, pop anti-star. Un siciliano di 36 anni che ha attraversato fino ad allora generi su generi portando spesso le cose all’estremo, che di natura vola alto ma per la prima volta plana sulla Hit Parade per farla diventare una naturale, ineludibile conseguenza di un pop pressoché perfetto. Colto e popolare, raffinato e orecchiabilissimo, ispirato da meccaniche divine e suonato in stile new wave tutta italiana avantissima. In sintesi, un 33 giri che è un prodigio, qualcosa di irripetibile su scala mondiale: un mistico in cima alle classifiche. Ma, come per tutti i mistici, la strada è stata lunga e tutt’altro che ordinaria anche se, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 24 maggio 2021) Eccolo qui, il disco che tutta l’Italia ha ascoltato e ballato nell’estate dell’82, il primo disco da un milione di copie della nostra discografia, l’inaspettato dominatore dell’etere, il centro di gravità permanente di Franco, pop anti-star. Un siciliano di 36 anni che ha attraversato fino ad allora generi su generi portando spesso le cose all’estremo, che di natura vola alto ma per la prima volta plana sulla Hit Parade per farla diventare una naturale, ineludibile conseguenza di un pop pressoché perfetto. Colto e popolare, raffinato e orecchiabilissimo, ispirato da meccaniche divine e suonato in stile new wave tutta italiana avantissima. In sintesi, un 33 giri che è un prodigio, qualcosa di irripetibile su scala mondiale: un mistico in cima alle classifiche. Ma, come per tutti i mistici, la strada è stata lunga e tutt’altro che ordinaria anche se, ...

