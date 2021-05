Charli D’Amelio la regina di TikTok è stufa di TikTok?

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 24 maggio 2021) La regina di TikTok è stufa di TikTok: Charli D’Amelio, la creator più seguita in assoluto sul social cinese, con 116 milioni di follower e record battuti in tempi record grazie alle sue coreografie con cui si è esibita persino con Jennifer Lopez, non ce la fa più. Lo ha confessato alla sorella Dixie, altra tiktoker di fama, durante il «The Early Late Night Show» che conduce su YouTube.