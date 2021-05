Champions League: c’è una prima volta dopo la qualificazione del Milan (Di lunedì 24 maggio 2021) Non era mai successo in Serie A: per la prima volta appare una statistica che riguarda la Champions League. Ecco di cosa si tratta Inter, Milan e Atalanta per la prima volta tutte in Champions League. Come riporta la Gazzetta dello Sport, mai era successo all’Italia di qualificare per la coppa più prestigiosa tre club di una stessa regione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 Nella storia della UCL, invece, era capitato sei volte: 4 con le squadre del Nordreno-Vestfalia, Germania; una a testa per la regione dell’Attica, Grecia e per l’area metropolitana di Londra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 maggio 2021) Non era mai successo in Serie A: per laappare una statistica che riguarda la. Ecco di cosa si tratta Inter,e Atalanta per latutte in. Come riporta la Gazzetta dello Sport, mai era successo all’Italia di qualificare per la coppa più prestigiosa tre club di una stessa regione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Nella storia della UCL, invece, era capitato sei volte: 4 con le squadre del Nordreno-Vestfalia, Germania; una a testa per la regione dell’Attica, Grecia e per l’area metropolitana di Londra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

