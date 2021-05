Castellon-Rayo Vallecano (lunedì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo che Espanyol e Mallorca hanno conquistato la promozione diretta, cinque squadre rimangono a lottare per un posto nei playoff: Leganés (67), Almería (67), Girona (67), Real Sporting Gijón (64) e Rayo Vallecano (64). Una resterà fuori, e al momento sarebbe proprio il Rayo, che è sotto negli scontri diretti col lo Sporting Gijon (4 InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo che Espanyol e Mallorca hanno conquistato la promozione diretta, cinque squadre rimangono a lottare per un posto nei playoff: Leganés (67), Almería (67), Girona (67), Real Sporting Gijón (64) e(64). Una resterà fuori, e al momento sarebbe proprio il, che è sotto negli scontri diretti col lo Sporting Gijon (4 InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

InfobettingOdds : RT @infobetting: Castellon-Rayo Vallecano (lunedì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - by_the_pool : RT @infobetting: Castellon-Rayo Vallecano (lunedì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Castellon-Rayo Vallecano (lunedì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - Rayo_Italia : RT @Rayo_Italia: #LaLigaSmartBank #CastellónRayo | Sergi Escobar debutta sulla panchina del Castellón con il difficile compito di portare l… - rayistasmundo : RT @Rayo_Italia: #LaLigaSmartBank #CastellónRayo | Sergi Escobar debutta sulla panchina del Castellón con il difficile compito di portare l… -

Ultime Notizie dalla rete : Castellon Rayo Castellon-Rayo Vallecano (lunedì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting Castellon-Rayo Vallecano (lunedì, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Dopo che Espanyol e Mallorca hanno conquistato la promozione diretta, cinque squadre rimangono a lottare per un posto nei playoff: Leganés (67), Almería (67), Girona (67), Real Sporting Gijón (64) e R ...

Dopo che Espanyol e Mallorca hanno conquistato la promozione diretta, cinque squadre rimangono a lottare per un posto nei playoff: Leganés (67), Almería (67), Girona (67), Real Sporting Gijón (64) e R ...