Capovaticano Resort Thalasso Spa | la vacanza dei sogni

(Di lunedì 24 maggio 2021) Vacanze, finalmente: le abbiamo sognate per un anno intero, e ora eccoci qui. È il momento di scegliere e mai come quest’anno l’hotel fa la differenza: vogliamo posti in mete meravigliose a contatto con la natura, in cui sentirci non solo sicuri ma anche accolti, coccolati, hotel in cui fare quello che ci piace quando vogliamo farlo e dove goderci il lusso del completo relax dopo mesi chiusi in casa. Offre tutto questo e molto altro uno degli indirizzi più speciali per chi desidera vacanze su uno dei mari più belli d’Italia: il Capovaticano Resort Thalasso Spa.