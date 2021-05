Candidature centrodestra, oggi vertice decisivo. FdI: «Le vere divisioni sono a sinistra» (Di lunedì 24 maggio 2021) Il centrodestra stringe sui candidati. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17,30. I rappresentanti degli enti locali del centrodestra si vedranno a Montecitorio negli uffici dei gruppi della Lega e saranno presenti anche i leader della coalizione: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Sul rebus Roma e Milano, dopo il no doppio di Guido Bertolaso e Gabriele Albertini, si punta a trovare l’intesa su altri nomi. centrodestra, Meloni: «Abbiamo diverse ipotesi» Le trattative sono aperte. Giorgia Meloni, ospite a Radio 24, è chiara. «Abbiamo diverse ipotesi» da valutare. «Dobbiamo fare presto – dice – decideremo insieme e poi commenteremo le decisioni. Noi a Roma, come a Milano, Napoli, Torino o Bologna lavoriamo per vincere. Siamo perfettamente in partita. Si parla tanto delle ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 maggio 2021) Ilstringe sui candidati. L’appuntamento è perpomeriggio alle 17,30. I rappresentanti degli enti locali delsi vedranno a Montecitorio negli uffici dei gruppi della Lega e saranno presenti anche i leader della coalizione: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Sul rebus Roma e Milano, dopo il no doppio di Guido Bertolaso e Gabriele Albertini, si punta a trovare l’intesa su altri nomi., Meloni: «Abbiamo diverse ipotesi» Le trattativeaperte. Giorgia Meloni, ospite a Radio 24, è chiara. «Abbiamo diverse ipotesi» da valutare. «Dobbiamo fare presto – dice – decideremo insieme e poi commenteremo le decisioni. Noi a Roma, come a Milano, Napoli, Torino o Bologna lavoriamo per vincere. Siamo perfettamente in partita. Si parla tanto delle ...

