Campania in zona bianca | via al conto alla rovescia | i ricoveri vanno sotto quota mille

(Di lunedì 24 maggio 2021) Si chiude una buona settimana, ricca di dati positivi e belle speranze per lae la lotta al Covid-19. Dopo più di otto mesi la regione torna al livello immediatamente precedente...

Advertising

paolochiariello : #Juorno #covid La Campania ha numeri del contagio da zona bianca... morti quasi zero e contagi al minimo - juornoit : #Juorno #covid La Campania ha numeri del contagio da zona bianca... morti quasi zero e contagi al minimo - paolorm2012 : RT @scella_pezzata: @Andrea0606061 @paolorm2012 @paspro2 @gualtierieurope @pdnetwork Ormai la politica la fanno i magistrati e i giornalai!… - scella_pezzata : @Andrea0606061 @paolorm2012 @paspro2 @gualtierieurope @pdnetwork Ormai la politica la fanno i magistrati e i giorna… - mariarosariafil : RT @mattinodinapoli: Campania zona gialla, folla sul lungomare di Napoli: tornano i primi turisti -

Ultime Notizie dalla rete : Campania zona

... da Lombardia a Lazio, da Piemonte a, da Veneto a Sicilia Il bollettino da regioni e Protezione Civile con i dati coronavirus di oggi, 23 maggio, alla vigilia di un'Italia tuttagialla. ...I minuti scorrono sul cronometro e gli azzurri sembrano crescere lentamente affacciandosi in... (aggiornamento di Alessandro Rinoldi) FASE INIZIALE DEL MATCH Inla partita tra Napoli ed ...StampaLa Campania si avvicina alla zona bianca. I numeri dell’ultima settimana lasciano finalmente intravedere una luce in fondo al tunnel lungo otto mesi: nella settimana appena conclusa, infatti, i ...CALDO AFRICANO IN INTENSIFICAZIONE AL SUD. Continuano ad aumentare le temperature sul finire della settimana al Sud e sull'Adriatico, ma il caldo africano culminerà nella giornata di lunedì, quando si ...