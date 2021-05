Calciomercato Juventus, addio Pirlo: per la panchina nome a sorpresa (Di lunedì 24 maggio 2021) In casa Juventus valutazioni importanti sul futuro di Pirlo e sulla panchina della compagine bianconera. Il giorno dopo la gara sul campo del Bologna, l’ultima di campionato, in casa Juventus è arrivato il momento dei bilanci e delle decisioni in vista del futuro. La società di corso Galileo Ferraris deve fare le opportune valutazioni dopo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 24 maggio 2021) In casavalutazioni importanti sul futuro die sulladella compagine bianconera. Il giorno dopo la gara sul campo del Bologna, l’ultima di campionato, in casaè arrivato il momento dei bilanci e delle decisioni in vista del futuro. La società di corso Galileo Ferraris deve fare le opportune valutazioni dopo L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus La Juve saluta Buffon: 'The GOATtKeeper' 3 La Juventus saluta con un tweet Gianluigi Buffon , definendolo ' TheGOATKeeper ', il portiere più grande di tutti i tempi.

Juve, il saluto di Buffon: 'I titoli di coda perfetti per un finale da favola' 1 Dopo Bologna - Juve 1 - 4 e la qualificazione alla Champions League da parte della Juventus, Gianluigi Buffon saluta i bianconeri con queste parole: 'I titoli di coda perfetti per un finale da favola '. I titoli di coda perfetti per un finale da favola.

Calciomercato Juventus, addio prima della partita | Annuncio del giocatore CalcioMercato.it Guarino saluta la Juventus Women con i record: “Qui ho dato tutto” Tutto quello che la Juventus Women ha vinto, lo ha vinto con Guarino in panchina: nonostante un contratto ancora in essere, fino al 30 giugno 2022, la società bianconera punterà per la prossima stagio ...

Calciomercato Juventus, addio Pirlo: per la panchina nome a sorpresa La Juventus questa sera si giocherà il tutto per tutto contro il Bologna. Andrea Pirlo però, con o senza Champions, andrà via a fine stagione.

