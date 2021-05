Calciomercato Juventus, addio a sorpresa per Chiesa: può andare in Premier League (Di lunedì 24 maggio 2021) L’ex Fiorentina, protagonista di un’ottima stagione in bianconero, potrebbe rientrare in uno scambio con il Manchester United Tra i protagonisti di questa stagione, in casa Juventus, c’è sicuramente Federico Chiesa. Il giovane talento ex Fiorentina, infatti, ha guidato spesso nei momenti difficili la squadra allenata da Andrea Pirlo, come la finale di Coppa Italia ed il match di ieri sera con il Bologna. In stagione il ventitreenne ha totalizzato 41 presenze mettendo a segno ben 14 reti. E’ arrvato la scorsa estate dalla Fiorentina con la formula del prestito oneroso con riscatto, per un’operazione complessiva da circa 50 milioni di euro. Nella prossima sessione di Calciomercato, però, nonostante la Juventus abbia centrato la qualificazione alla prossima Champions League, tra i sacrificati potrebbe ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 24 maggio 2021) L’ex Fiorentina, protagonista di un’ottima stagione in bianconero, potrebbe rientrare in uno scambio con il Manchester United Tra i protagonisti di questa stagione, in casa, c’è sicuramente Federico. Il giovane talento ex Fiorentina, infatti, ha guidato spesso nei momenti difficili la squadra allenata da Andrea Pirlo, come la finale di Coppa Italia ed il match di ieri sera con il Bologna. In stagione il ventitreenne ha totalizzato 41 presenze mettendo a segno ben 14 reti. E’ arrvato la scorsa estate dalla Fiorentina con la formula del prestito oneroso con riscatto, per un’operazione complessiva da circa 50 milioni di euro. Nella prossima sessione di, però, nonostante laabbia centrato la qualificazione alla prossima Champions, tra i sacrificati potrebbe ...

