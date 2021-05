Calabria, terremoto di 3.2 alle 7 di questa mattina: scossa preoccupa la popolazione (Di lunedì 24 maggio 2021) Intorno alle 7 di stamattina si è verificata una scossa sismica di magnitudo 3.2 con epicentro a Ricadi, nella costa Calabra sud-occidentale, zona che interessa le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di Calabria. Al momento non si registrano danni a persone o cose. terremoto in Calabria La scossa è stata rilevata dall’Istituto nazionale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 24 maggio 2021) Intorno7 di stasi è verificata unasismica di magnitudo 3.2 con epicentro a Ricadi, nella costa Calabra sud-occidentale, zona che interessa le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di. Al momento non si registrano danni a persone o cose.inLaè stata rilevata dall’Istituto nazionale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

