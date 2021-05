Bus elettrici rapidi tra Bergamo e Dalmine: 80 milioni dal Piano di Ripresa (Di lunedì 24 maggio 2021) Non solo i cinquanta milioni per Porta Sud e la nuova stazione di Bergamo: nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per Bergamo ci sono anche altri 80 milioni per il sistema Brt (Bus Rapid Transit) che collegherà la città a Dalmine. Un progetto del quale il sindaco Giorgio Gori si era già innamorato nel 2014, quando ancora era solo un candidato alla fascia tricolore, e che prevede la realizzazione di una linea elettrica ad alta frequenza in sede per la maggior protetta. Il tracciato è senza dubbio di rilievo: dalla stazione di Bergamo al polo scolastico di via Gavazzeni, per poi arrivare di fronte all’università di via dei Caniana e poi dirigersi verso Dalmine, toccando Kilometro Rosso, la facoltà di Ingegneria e il vicino Point, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 24 maggio 2021) Non solo i cinquantaper Porta Sud e la nuova stazione di: nelNazionale die Resilienza perci sono anche altri 80per il sistema Brt (Bus Rapid Transit) che collegherà la città a. Un progetto del quale il sindaco Giorgio Gori si era già innamorato nel 2014, quando ancora era solo un candidato alla fascia tricolore, e che prevede la realizzazione di una linea elettrica ad alta frequenza in sede per la maggior protetta. Il tracciato è senza dubbio di rilievo: dalla stazione dial polo scolastico di via Gavazzeni, per poi arrivare di fronte all’università di via dei Caniana e poi dirigersi verso, toccando Kilometro Rosso, la facoltà di Ingegneria e il vicino Point, ...

Advertising

torinoggi : Gtt, la svolta green prosegue: da oggi in servizio 4 nuovi bus elettrici a 'emissioni zero' - corrierebergamo : Bergamo, bus elettrici in corsia preferenziale, 80 milioni dal Recovery plan. E il progetto della stazione andrà ri… - MaurizioDemma : RT @miia_2018: La transizione ecologica spiegata facile. Bus elettrici in carica: - milkoscaglione : #Turin bus elettrici ? a #Torino - _DoIEvenExist : Comunque grazie anche per i bus 100% elettrici -