Buone notizie dal mondo dei vaccini anche sulle mutazioni indiana e inglese del virus (Di lunedì 24 maggio 2021) Sulla variante indiana, i vaccini anti-Covid Pfizer-Biontech e AstraZeneca sono “altamente efficaci”. Ma solo dopo entrambe le dosi. Arrivano Buone notizie da uno studio condotto dalla Public Health England, l’agenzia del Dipartimento della sanità, che rassicura sui timori che il virus indiano sta provocando nel Regno Unito, dopo l’aumento di casi di contagio che sta mettendo a rischio le riaperture. Leggi anche › Vaccino COVID-19 per gli adolescenti, cosa sappiamo e quali sono le novità in arrivo › Vaccino agli adolescenti: l’ok dell’Ema a Pfizer per la fascia 12-15 anni dal 28 maggio ... Leggi su iodonna (Di lunedì 24 maggio 2021) Sulla variante, ianti-Covid Pfizer-Biontech e AstraZeneca sono “altamente efficaci”. Ma solo dopo entrambe le dosi. Arrivanoda uno studio condotto dalla Public Health England, l’agenzia del Dipartimento della sanità, che rassicura sui timori che ilindiano sta provocando nel Regno Unito, dopo l’aumento di casi di contagio che sta mettendo a rischio le riaperture. Leggi› Vaccino COVID-19 per gli adolescenti, cosa sappiamo e quali sono le novità in arrivo › Vaccino agli adolescenti: l’ok dell’Ema a Pfizer per la fascia 12-15 anni dal 28 maggio ...

Advertising

SusannaCeccardi : Buone notizie amici?????? - gaiaaa_14 : comunque abbiamo avuto troppe buone notizie in pochissimo tempo: vittoria all eurovision (per giunta contro la Fran… - thebrightside0 : @Intercultura_IT @avisnazionale Se vi fa piacere diventare un partner e promoter del nostro TG delle Buone Notizie!… - Valentineladiva : bella domenica ieri.Aperitivando finalmente , incontri con amici e amiche che non vedevo da tempo e in attesa di ta… - TriskellEdiz : ?? Buone notizie (nonostante sia lunedì!) ?? Il 4 giugno uscirà #Never, il primo libro della #trilogiaerotica… -