Borse europee piatte. Limita le perdite Piazza Affari (Di lunedì 24 maggio 2021) (Teleborsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano (su cui pesano anche i tanti dividendi), mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Oggi mercati chiusi per festività in Austria, Danimarca, Ungheria, Norvegia, Svizzera e Germania. L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.877,7 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,93%), che raggiunge 64,81 dollari per barile. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,99%. Tra i mercati del Vecchio Continente, Londra avanza dello 0,22%, e resta vicino alla parità Parigi (+0,07%). Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,49%; sulla stessa linea, si ...

