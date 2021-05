Bonus Tv 2021 da 100 euro: come funziona, come richiederlo e chi può utilizzarlo (Di lunedì 24 maggio 2021) Bonus Tv 2021 da 100 euro, tutte le ultime novità. Si tratta di un incentivo predisposto in vista del superamento, previsto per il mese di giugno, dei vecchi parametri di trasmissione del digitale. In parole povere molti apparecchi, i più vecchi, non potranno più essere utilizzati in quanto non compatibili con nuovo standard della televisione del digitale terrestre (Dvb-T 2 con codifica Hevc main 10). Bonus Tv 2021 da 100 euro, cos’è e come funziona Si tratta di un incentivo per acquistare nuovi televisori, anche online. Una misura che dovrebbe aggirarsi sui 100 milioni di euro e che andrà a coprire i singoli Bonus che, a quanto pare, avranno l’unico “limite” di poter essere richiesti nel numero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 maggio 2021)Tvda 100, tutte le ultime novità. Si tratta di un incentivo predisposto in vista del superamento, previsto per il mese di giugno, dei vecchi parametri di trasmissione del digitale. In parole povere molti apparecchi, i più vecchi, non potranno più essere utilizzati in quanto non compatibili con nuovo standard della televisione del digitale terrestre (Dvb-T 2 con codifica Hevc main 10).Tvda 100, cos’è eSi tratta di un incentivo per acquistare nuovi televisori, anche online. Una misura che dovrebbe aggirarsi sui 100 milioni die che andrà a coprire i singoliche, a quanto pare, avranno l’unico “limite” di poter essere richiesti nel numero ...

