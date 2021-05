BlackLivesMatter | arriva su Sky in prima assoluta American Skin

(Di lunedì 24 maggio 2021) A un anno dalla morte di George Floyd, che ha scatenato la rivolta del movimento Black Lives Matter, portando alla ribalta il tema della violenza della poliziaa sui cittadini di colore e dopo la storica sentenza di condanna del poliziotto che l’ha ucciso, Sky presenta invisione,lunedì 24 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Il film, scritto, diretto...

Ultime Notizie dalla rete : #BlackLivesMatter arriva

... in prima assoluta su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, domani alle 21.15,il film di e ... Sempre domani su Sky Cinema Due partirà la maratona #d edicata ai film che ...La programmazione dedicatain tv a un anno dalla morte di George Floyd e dopo la storica sentenza di condanna del poliziotto che l'ha ...La programmazione dedicata arriva in tv a un anno dalla morte di George Floyd e dopo la storica sentenza di condanna del poliziotto che l’ha ucciso ...Il 24 arriva su Sky Cinema il film American Skin, assieme alla collezione di lungometraggi a tema Black Lives Matter.