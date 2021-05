Bielorussia: Usa chiedono rilascio immediato giornalista (Di lunedì 24 maggio 2021) Gli Stati Uniti "condannano duramente" il comportamento della Bielorussia e chiedono l'immediato rilascio del giornalista bielorusso Roman Protasevich. Un volo Ryanair partito da Atene e diretto a ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 maggio 2021) Gli Stati Uniti "condannano duramente" il comportamento dellal'delbielorusso Roman Protasevich. Un volo Ryanair partito da Atene e diretto a ...

Usa - Bielorussia: Blinekn condanna arresto giornalista a bordo di volo Ryanair New York, 24 mag 04:47 - Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha condannato l'atterraggio forzato di un volo della Ryanair ordinato dalle autorità della Bielorussia,...

Le notizie dal mondo: la rassegna stampa internazionale di Rainews Kommersant Lukashenko lo prende al volo Alexander Lukashenko provoca le ire dell'Europa. Questa volta, a causa della detenzione del titolare del canale Telegram dell'opposizione bielorussa Nexta, Rama ...

