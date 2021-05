Bielorussia, Ryanair: dirottamento di stato, c'erano agenti Kgb (Di lunedì 24 maggio 2021) Il Ceo di Ryanair Michael O'Leary ha dichiarato alla radio irlandese Newstalk che l'atterraggio forzato di un aereo della sua compagnia a Minsk è stato "un dirottamento di stato" e che ritiene che sul ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 maggio 2021) Il Ceo diMichael O'Leary ha dichiarato alla radio irlandese Newstalk che l'atterraggio forzato di un aereo della sua compagnia a Minsk è"undi" e che ritiene che sul ...

Giorgiolaporta : Vorrei sapere come abbia fatto la #Bielorussia ad avere la lista passeggeri di un volo europeo. A che titolo… - riotta : Il dirottamento e sequestro dell'aereo #Ryanair in Bielorussia con la cattura illegale del dissidente Roman Protase… - bendellavedova : L’aereo #Ryanair è atterrato a Vilnius senza Roman Protasevich e senza la sua ragazza. Un’operazione di gravità ina… - zarzingale : RT @riotta: Il dirottamento e sequestro dell'aereo #Ryanair in Bielorussia con la cattura illegale del dissidente Roman Protasevich è un at… - Radio1Rai : ??Dublino definisce 'pirateria di Stato” il #dirottamento da parte della #Bielorussia di un aereo della compagnia ir… -