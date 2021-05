Bielorussia dirotta volo Ryanair: arrestata la compagna di Protasevich. Minsk: “Norme rispettate, in Occidente politicizzano”. Usa: “Si indaghi” (Di lunedì 24 maggio 2021) L’arresto di Roman Protasevich è già un caso internazionale. La vicenda che ha coinvolto l’ex direttore del canale Telegram Nexta, fermato a Minsk dopo che le autorità bielorusse hanno fatto dirottare il volo Ryanair partito da Atene e diretto a Vilnius, ora si allarga anche alla sua compagna Sophia Sapega, cittadina russa di 23 anni, che sta frequentando un master all’Università Europea di Scienze Umanistiche di Vilnius nell’ambito del programma di Diritto Internazionale e dell’Ue. Anche lei è finita in manette e si trovava sempre a bordo dello stesso volo che è stato dirottato da un MIG-29 dell’aeronautica bielorussa. Ma il governo di Minsk prende le distanze dalle condanne arrivate finora da Bruxelles e Washington e difende le sue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) L’arresto di Romanè già un caso internazionale. La vicenda che ha coinvolto l’ex direttore del canale Telegram Nexta, fermato adopo che le autorità bielorusse hanno fattore ilpartito da Atene e diretto a Vilnius, ora si allarga anche alla suaSophia Sapega, cittadina russa di 23 anni, che sta frequentando un master all’Università Europea di Scienze Umanistiche di Vilnius nell’ambito del programma di Diritto Internazionale e dell’Ue. Anche lei è finita in manette e si trovava sempre a bordo dello stessoche è statoto da un MIG-29 dell’aeronautica bielorussa. Ma il governo diprende le distanze dalle condanne arrivate finora da Bruxelles e Washington e difende le sue ...

