Beautiful, “c’è da vergognarsi!” | Siamo increduli (Di lunedì 24 maggio 2021) Ancora una settimana ricca di colpi di scena ed incredibili rivelazioni per Beautiful: scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate dell’amatissima soap. Beautiful (Instagram)Ritorna oggi, lunedì 24 maggio, il classico appuntamento con la soap opera Beautiful: anche questa settimana ci attendono tantissime novità che sconvolgeranno il corso degli eventi. La soap, oramai, è entrata nel vivo delle vicende di questa stagione. La trama si fa ancora più intricata e, vari personaggi, vivranno momenti molto importanti per il prosieguo della propria storia. Un attore, in particolare, sta vedendo il proprio personaggio crescere molto: parliamo del piccolo Douglas, al centro di molte vicende. Il suo interprete Henry Joseph Samiri, però, è molto impegnato anche fuori dal set. L’account è co gestito anche dalla mamma che lo ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 24 maggio 2021) Ancora una settimana ricca di colpi di scena ed incredibili rivelazioni per: scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate dell’amatissima soap.(Instagram)Ritorna oggi, lunedì 24 maggio, il classico appuntamento con la soap opera: anche questa settimana ci attendono tantissime novità che sconvolgeranno il corso degli eventi. La soap, oramai, è entrata nel vivo delle vicende di questa stagione. La trama si fa ancora più intricata e, vari personaggi, vivranno momenti molto importanti per il prosieguo della propria storia. Un attore, in particolare, sta vedendo il proprio personaggio crescere molto: parliamo del piccolo Douglas, al centro di molte vicende. Il suo interprete Henry Joseph Samiri, però, è molto impegnato anche fuori dal set. L’account è co gestito anche dalla mamma che lo ...

Advertising

Xauvage : A tutto c'è una fine, tranne a Beautiful #considerazionisparse#untemaascelta#riflessioniprofonde - H0RIZVN : @ivegotamigrxine mini non devi pensare certe cose e sh ora io non c'entro, ur beautiful ur amazing ily - fIeurshao : non capisco che drama c'è adesso con olivia? o meglio cosa avete da dire adesso su di lei? comunque si vede proprio… - Ale86mon : RT @FgfanRn: Questo è il mio umore oggi, e dovrebbe essere anche il tuo umore @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel Vai avanti con amore e folli… - FgfanRn : Questo è il mio umore oggi, e dovrebbe essere anche il tuo umore @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel Vai avanti con am… -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful c’è Was Athena black? doppiozero