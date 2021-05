Balli al matrimonio? “Si può anche dentro il locale, ma solo per 15 minuti”: il nuovo protocollo (Di lunedì 24 maggio 2021) . Matrimoni in un ambiente chiuso? Si può fare, ma se volete ballare non dovrete superare i 15 minuti per ciascuna “pausa danzante”. È questa la nuova disposizione contenuta nel protocollo approvato dal Cts per le cerimonie, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Nessun limite al numero degli invitati (anzi, c’è ma molto alto, di circa mille persone) che dipenderà in gran parte dagli spazi in cui si organizza l’evento. Fondamentale l’indicazione della distanza interpersonale, ampliata da uno a 2 metri. Mascherina obbligatoria quando non si è al tavolo (negli ambienti esterni quando non è possibile rispettare la distanza di un metro) e misurazione della temperatura all’ingresso del ristorante o locale dove si svolgono i festeggiamenti. Nessuno potrà entrare senza il Covid-pass, cioè il certificato che attesti la negatività, la ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 24 maggio 2021) . Matrimoni in un ambiente chiuso? Si può fare, ma se volete ballare non dovrete superare i 15per ciascuna “pausa danzante”. È questa la nuova disposizione contenuta nelapprovato dal Cts per le cerimonie, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Nessun limite al numero degli invitati (anzi, c’è ma molto alto, di circa mille persone) che dipenderà in gran parte dagli spazi in cui si organizza l’evento. Fondamentale l’indicazione della distanza interpersonale, ampliata da uno a 2 metri. Mascherina obbligatoria quando non si è al tavolo (negli ambienti esterni quando non è possibile rispettare la distanza di un metro) e misurazione della temperatura all’ingresso del ristorante odove si svolgono i festeggiamenti. Nessuno potrà entrare senza il Covid-pass, cioè il certificato che attesti la negatività, la ...

