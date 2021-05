Atalanta-Milan 0-2, la moviola: i rigori c’erano, de Roon rischia tanto (Di lunedì 24 maggio 2021) La moviola di Atalanta-Milan 0-2: vede bene l'arbitro Maurizio Mariani sui due penalty concessi ai rossoneri. Rosso diretto per l'atalantino Leggi su pianetamilan (Di lunedì 24 maggio 2021) Ladi0-2: vede bene l'arbitro Maurizio Mariani sui due penalty concessi ai rossoneri. Rosso diretto per l'atalantino

Advertising

AntoVitiello : ?? La carica dei tifosi del #Milan per l'ultima decisiva sfida di campionato contro l'#Atalanta @MilanNewsit - Atalanta_BC : ?? Così in campo contro il Milan! ?? Here's our last #StartingXI of the season! Presented by @Plus500 #AtalantaMilan… - acmilan : Si chiude a Bergamo l'ultima Top 5 @StarCasinoSport della stagione. Vota il tuo gol preferito ??… - EpyAle : A posteriori, vanno in Champions le 4 squadra che l'hanno meritato di più. Inter e Atalanta nulla da dire, il Milan… - leonzan75 : RT @serieAnews_com: ?? #Serie A, ecco i premi raccolti in base al posizionamento finale ?? quasi dieci milioni di differenza tra #Inter e #Ju… -