Atalanta-Milan 0-2: “Champions League, il Milan è dentro” (Di lunedì 24 maggio 2021) Due rigori di Franck Kessié decidono Atalanta-Milan 0-2. Diavolo secondo in Serie A, 'Dea' terza. Rossoneri in Champions League con merito Leggi su pianetamilan (Di lunedì 24 maggio 2021) Due rigori di Franck Kessié decidono0-2. Diavolo secondo in Serie A, 'Dea' terza. Rossoneri incon merito

Advertising

acmilan : Qualification and a new achievement, find out which ?? - AntoVitiello : ?? La carica dei tifosi del #Milan per l'ultima decisiva sfida di campionato contro l'#Atalanta @MilanNewsit - GoalItalia : Champions: Inter, Milan, Atalanta e Juventus ? Europa League: Napoli e Lazio ? Conference League: Roma ? Tutti i v… - ricardorubio44 : ??? Il menù del giorno: • Atalanta - Milan • Bologna - Juventus • Angers - Lille - tuttoatalanta : Bergonzi: 'Milan, c'erano i due penalty contro l'Atalanta' -