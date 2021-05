Ascolti TV 23 maggio, bene Che tempo che fa con la rivelazione di Victoria dei Maneskin (Di lunedì 24 maggio 2021) Si rinnova l'appuntamento con la rubrica incentrata sugli Ascolti tv. Nella giornata di ieri, domenica 23 maggio 2021, tante trasmissioni hanno arricchito il palinsesto Rai e Mediaset, intrattenendo una vasta tipologia di spettatori. Partiamo subito ponendo in evidenzia che a spopolare maggiormente nella fascia del Prime Time è stata la miniserie con protagonista Alessandro Preziosi. Gli Ascolti tv di ieri 23 maggio, flop Avanti un altro pure di Sera Dopo il successo ottenuto nella serata precedente con la finale dell'Eurovision Song Contest, Rai 1 ha occupato la sua serata domenicale con la replica di Per Amore del Mio Popolo. La miniserie con protagonista Alessandro Preziosi è stata scelta da 3 milioni di persone pari ad uno share del 14.2%. Ascolti bassini per Canale 5 che ha ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 24 maggio 2021) Si rinnova l'appuntamento con la rubrica incentrata suglitv. Nella giornata di ieri, domenica 232021, tante trasmissioni hanno arricchito il palinsesto Rai e Mediaset, intrattenendo una vasta tipologia di spettatori. Partiamo subito ponendo in evidenzia che a spopolarermente nella fascia del Prime Time è stata la miniserie con protagonista Alessandro Preziosi. Glitv di ieri 23, flop Avanti un altro pure di Sera Dopo il successo ottenuto nella serata precedente con la finale dell'Eurovision Song Contest, Rai 1 ha occupato la sua serata domenicale con la replica di Per Amore del Mio Popolo. La miniserie con protagonista Alessandro Preziosi è stata scelta da 3 milioni di persone pari ad uno share del 14.2%.bassini per Canale 5 che ha ...

