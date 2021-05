Ariano Irpino, bimbo calpestato da un cavallo: è grave (Di lunedì 24 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Dramma nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Ariano Irpino, dove, per cause ancora da chiarire, un bambino di appena 18 mesi è stato calpestato da un cavallo. È stata una vera e propria corsa contro il tempo quella di ieri al “Frangipane” di Ariano Irpino, per l’equipe del Pronto Soccorso coordinato dal medico di turno Gaetano Lisella in contatto continuo con la centrale operativa del 118. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il bimbo sia prima caduto accidentalmente, battendo il viso a terra e successivamente colpito dall’animale. Dopo le prime cure nella struttura sanitaria arianese, il piccolo è stato immediatamente ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Dramma nel pomeriggio di ieri nelle campagne di, dove, per cause ancora da chiarire, un bambino di appena 18 mesi è statoda un. È stata una vera e propria corsa contro il tempo quella di ieri al “Frangipane” di, per l’equipe del Pronto Soccorso coordinato dal medico di turno Gaetano Lisella in contatto continuo con la centrale operativa del 118. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che ilsia prima caduto accidentalmente, battendo il viso a terra e successivamente colpito dall’animale. Dopo le prime cure nella struttura sanitaria arianese, il piccolo è stato immediatamente ...

