Apex Legends sommerso dalle critiche per il prezzo degli oggetti cosmetici ma ' creare contenuti costa'

(Di lunedì 24 maggio 2021) Respawn ha parlato del costoarticoli premium nel negozio in-game di. In un recente AMA su Reddit, i giocatori hanno sottolineato che il costo delle skin premium puòre circa 1800Coins, che è l'equivalente di $18. "Capisco che devi rendere il gioco redditizio, ma ci deve essere un modo per evitare che il giocatore si senta ingannato quando compra qualcosa", ha sottolineato l'utente x5hadau. Leggi altro...

Advertising

brojiefaustin : apex legends mobile hahahah - Vale_ofblades : Apex Legends mi ha rovinato la vita ma lo amo ?? - GamingToday4 : Apex Legends e i leaks su armi e skin in arrivo - GamingToday4 : Apex Legends ha problemi col conteggio delle vittorie - Tenkashy1 : FINALMENTE SAIU! TESTE APEX LEGENDS MOBILE MOTO ONE MACRO -

Ultime Notizie dalla rete : Apex Legends

iCrewPlay.com

Una brutta notizia per quelle persone che avevano espresso interesse nel titolo, ma con l'evidente saturazione del mercato battle royale e la supremazia di Fortnite e, forse rinunciare ...... con il colosso schierato su più fronti per continuare a supportare i propri cavalli vincenti FIFA e" in attesa dell'annuncio chiacchierato nuovo Battlefield " senza dimenticarsi del ...Respawn ha parlato del costo degli articoli premium nel negozio in-game di Apex Legends. In un recente AMA su Reddit, i giocatori hanno sottolineato che il costo delle skin premium può costare circa 1 ...Sembra che Apex Legends sia stato bersagliato da una pioggia di critiche riguardanti il costo eccessivo degli oggetti cosmetici, scopriamo i dettagli ...