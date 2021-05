Antitrust, sanzione di 4,2 milioni a Ryanair per mancato rimborso voli cancellati (Di lunedì 24 maggio 2021) (Teleborsa) – L’Antitrust ha multato Ryanair per pratiche commerciali scorrette, irrogando una sanzione di 4,2 milioni di euro, per non aver rimborsato il costo dei biglietti per i voli cancellati dopo il 3 giugno 2020, una volta venute meno le limitazioni agli spostamenti legate all’emergenza Covid. La multa segue quelle già annunciate dall’Authority a easyJet per 2,8 milioni di euro e Volotea per 1,4 milioni di euro, che avevano le stesse motivazioni. Secondo l’AGCM, infatti, le tre compagnie hanno tenuto una condotta gravemente scorretta e non rispondente al canone di diligenza professionale quando – terminate le limitazioni agli spostamenti – hanno proceduto a numerose cancellazioni di voli programmati e offerti in vendita ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 24 maggio 2021) (Teleborsa) – L’ha multatoper pratiche commerciali scorrette, irrogando unadi 4,2di euro, per non aver rimborsato il costo dei biglietti per idopo il 3 giugno 2020, una volta venute meno le limitazioni agli spostamenti legate all’emergenza Covid. La multa segue quelle già annunciate dall’Authority a easyJet per 2,8di euro e Volotea per 1,4di euro, che avevano le stesse motivazioni. Secondo l’AGCM, infatti, le tre compagnie hanno tenuto una condotta gravemente scorretta e non rispondente al canone di diligenza professionale quando – terminate le limitazioni agli spostamenti – hanno proceduto a numerose cancellazioni diprogrammati e offerti in vendita ...

