Antitrust, sanzione di 4,2 milioni a Ryanair per mancato rimborso dei voli cancellati (Di lunedì 24 maggio 2021) Ryanair, sanzione da 4,2 milioni di euro dall'Antitrust per pratiche commerciali scorrette per quanto riguarda il rimborso dei voli cancellati. L'Antitrust ha comminato una sanzione di 4,2 milioni nei confronti di Ryanair per il mancato rimborso dei biglietti dei voli cancellati a causa dell'emergenza Covid. "L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4,2 milioni di euro a Ryanair per pratiche commerciali scorrette. La società, venute meno le limitazioni agli spostamenti legate all'emergenza per Covid 19, non aveva rimborsato ai consumatori il ...

